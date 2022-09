Rissa fra riders per una consegna, straniero accoltella il collega (Di martedì 13 settembre 2022) Un rider extracomunitario ha accoltellato un collega durante una discussione nata per decidere chi dei due dovesse occuparsi di una consegna di cibo a domicilio: fermato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Un rider extracomunitario hato undurante una discussione nata per decidere chi dei due dovesse occuparsi di unadi cibo a domicilio: fermato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni

