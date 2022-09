Rangers-Napoli, Spalletti: “Lo Stadio impone pressione emotiva, noi pronti” (Di martedì 13 settembre 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Rangers. “Abbiamo avuto a disposizione un allenamento in più questa volta rispetto alla scorsa gara, è tanta roba. Ho avuto la possibilità anche di osservare di più la squadra, per poter scegliere meglio i titolari da schierare. Che partita mi aspetto? Non c’è molta alternativa quando vieni a giocare qui, devi fare una grande prestazione ed essere bravo a saper reagire, anche alla pressione emotiva che ti impone lo Stadio. Dai miei giocatori ho visto segnali positivi in questi giorni, sicuri di potersi giocare la partita in qualsiasi situazione”. Ha poi continuato: “Raspadori? E’ una punta più tecnica che fisica. Spesso fa di più dei miei centrocampisti, lo trovi ovunque nel ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. “Abbiamo avuto a disposizione un allenamento in più questa volta rispetto alla scorsa gara, è tanta roba. Ho avuto la possibilità anche di osservare di più la squadra, per poter scegliere meglio i titolari da schierare. Che partita mi aspetto? Non c’è molta alternativa quando vieni a giocare qui, devi fare una grande prestazione ed essere bravo a saper reagire, anche allache tilo. Dai miei giocatori ho visto segnali positivi in questi giorni, sicuri di potersi giocare la partita in qualsiasi situazione”. Ha poi continuato: “Raspadori? E’ una punta più tecnica che fisica. Spesso fa di più dei miei centrocampisti, lo trovi ovunque nel ...

