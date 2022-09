Partorisce due gemelli, figli di due uomini diversi: un caso raro ma possibile! (Di martedì 13 settembre 2022) 1' DI LETTURA Dà alla luce due gemelli ma scopre che sono figli di due uomini diversi. La bizzarra storia arriva dal Brasile. A raccontarla ai media è stata la protagonista: una 19enne di Mineiros, nello stato di Goiás. Il giorno in cui sono stati concepiti i due bambini, la donna ha fatto sess0 con due uomini. Non essendo quindi del tutto certa di chi fosse il padre, ha voluto fare un test del Dna. L’esito, però, ha lasciato tutti senza parole. A cominciare dalla giovane madre. La reazione dei due uomini dopo il test del Dna La 19enne ha prima raccolto il Dna dell’uomo con cui era convinta di aver concepito i suoi figli. Il test, ripetuto due volte, ha dato esito positivo soltanto per uno dei due bambini. A quel punto, la donna ha raccolto il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 settembre 2022) 1' DI LETTURA Dà alla luce duema scopre che sonodi due. La bizzarra storia arriva dal Brasile. A raccontarla ai media è stata la protagonista: una 19enne di Mineiros, nello stato di Goiás. Il giorno in cui sono stati concepiti i due bambini, la donna ha fatto sess0 con due. Non essendo quindi del tutto certa di chi fosse il padre, ha voluto fare un test del Dna. L’esito, però, ha lasciato tutti senza parole. A cominciare dalla giovane madre. La reazione dei duedopo il test del Dna La 19enne ha prima raccolto il Dna dell’uomo con cui era convinta di aver concepito i suoi. Il test, ripetuto due volte, ha dato esito positivo soltanto per uno dei due bambini. A quel punto, la donna ha raccolto il ...

