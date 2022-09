Nomi che iniziano per F e loro significato (Di martedì 13 settembre 2022) Nella tradizione italiana ci sono molti Nomi che cominciano con la lettera F. Su tutti, impossibile non menzionare quello portato anche dal patrono del nostro Paese, Francesco, che non a caso resta anche il secondo più usato dai genitori italiani – stando almeno alle stime più recenti dell’Istat, risalenti al 2020 – con 5422 occorrenze, scalzato al primo posto solo da Leonardo. Fra gli altri Nomi che da sempre compaiono nell’elenco dei più popolari usati da mamme e papà del nostro Paese dobbiamo ricordare anche Federico e Federica, Fabio, Flavio, così come Francesca. Meno di successo i Nomi stranieri che cominciano per F: su tutti, abbiamo voluto menzionare Fiona, che comunque rimane non popolarissimo, e Frida, il cui successo attuale dipende anche dal rinnovato interesse per la figura della pittrice messicana Frida Kahlo. Ecco una ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 13 settembre 2022) Nella tradizione italiana ci sono moltiche cominciano con la lettera F. Su tutti, impossibile non menzionare quello portato anche dal patrono del nostro Paese, Francesco, che non a caso resta anche il secondo più usato dai genitori italiani – stando almeno alle stime più recenti dell’Istat, risalenti al 2020 – con 5422 occorrenze, scalzato al primo posto solo da Leonardo. Fra gli altriche da sempre compaiono nell’elenco dei più popolari usati da mamme e papà del nostro Paese dobbiamo ricordare anche Federico e Federica, Fabio, Flavio, così come Francesca. Meno di successo istranieri che cominciano per F: su tutti, abbiamo voluto menzionare Fiona, che comunque rimane non popolarissimo, e Frida, il cui successo attuale dipende anche dal rinnovato interesse per la figura della pittrice messicana Frida Kahlo. Ecco una ...

borghi_claudio : Intanto @LivornoToday mette in bella evidenza che la capolista per il PD anche a Livorno è la Boldrini... bene, che… - carlogubi : Vi dicono che sono incidenti, ma sono omicidi premeditati per omissione di soccorso. E sappiano con esattezza i nom… - borghi_claudio : Vedo che stanno cominciando a girare i video di chi vota dall'estero. Ricordo che il centrodestra si presenta unito… - Turchese4 : @Ludo____1998 amici news ha pubblicato dei nomi che dovrebbero essere i candidati della prima puntata - taeyangsver : @kyhwii essendo che sono in classe ma non stiamo facendo niente sto cercando di imparare i nomi e sto cercando di r… -