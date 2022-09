Monza | UFFICIALE l’esonero di Stroppa | il comunicato

(Di martedì 13 settembre 2022) Ilha deciso,didalla panchina dei brianzoli al suo posto Palladino a interim Ilha deciso,didalla panchina dei brianzoli al suo posto Palladino a interim. Il: «ACcomunica di aver sollevato Giovannidall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. ACaugura a Giovannii migliori successi professionali per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Monza, esonerato Giovanni Stroppa: al suo posto Raffaele Palladino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Monza, esonerato Giovanni Stroppa: al suo posto Raffaele Palladino - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A #Monza, ufficiale l'esonero di Giovanni #Stroppa Raffaele #Palladino è il nuovo allenatore #SkySport #SkyS… - TV7Benevento : Monza, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore: è ufficiale - - VoceGiallorossa : ?Monza, ufficiale l'esonero di Stroppa. Al suo posto Palladino #SerieA -

, finita l'avventura di Giovanni Stroppa: l'esonero è. Solo tre mesi e mezzo fa il tecnico di Mulazzano festeggiava la promozione in A sulla panchina dei biancorossi, ottenuta ai ...- Giovanni Stroppa non sarà più l'allenatore del. La società brianzola ha infatti esonerato il tecnico della prima storica promozione in Serie ... In una notala società "...Contestualmente, sempre il Monza fa sapere di aver affidato la guida tecnica della squadra all'allenatore della Primavera, Raffaele Palladino ...Il Monza, con due comunicati separati, comunica che Stroppa è non è più l’allenatore e che Palladino è promosso in prima squadra. Questo l’annuncio ufficiale dell’esonero di Stroppa: “AC Monza comunic ...