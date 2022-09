Monza, nel pomeriggio primo allenamento di Palladino (Di martedì 13 settembre 2022) Raffaele Palladino, nuovo tecnico del Monza dopo l'esonero in mattinata di Giovanni Stroppa, sarà presentato alla stampa dall'Ad Adriano Galliani domani pomeriggio dalle 14. Il neo tecnico sarà però ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Raffaele, nuovo tecnico deldopo l'esonero in mattinata di Giovanni Stroppa, sarà presentato alla stampa dall'Ad Adriano Galliani domanidalle 14. Il neo tecnico sarà però ...

CarloCalenda : Ogni giorno due candidati di punta della nostra lista si presenteranno a voi. @Fabio__Albanese, candidato al Senat… - Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - BenedettaBice : RT @DlORDEPP: Fedez e Chiara Ferragni a Monza senza aver mai visto una gara di F1 in vita loro solo per fare lo shooting nel Paddock come G… - IlConteF : @EsercitoCrucian Qualcuno avverta Silvio che il Monza non gioca nel campionato femminile - glooit : Monza, nel pomeriggio primo allenamento di Palladino leggi su Gloo -