Letta-Meloni, per i sondaggisti partita in pareggio: «Confronto freddo, non sposterà voti» (Di martedì 13 settembre 2022) Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta non fa spellare le mani ai sondaggisti. «E' stato freddo, come fredda è la campagna elettorale. Non credo sposterà... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022) Il faccia a faccia tra Giorgiaed Enriconon fa spellare le mani ai. «E' stato, come fredda è la campagna elettorale. Non credo...

CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - CarloCalenda : ???? Se lo volete vedere a tre: Letta, Meloni e Calenda, su tutti i nostri social alle 19.00. Diamo una parvenza di n… - CarloCalenda : Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale… - eia58 : RT @PATRIZIA953: Grande Calenda, stupenda e ottima mossa quella di inserirti nel duo-talk fasullo di Letta/Meloni… Grazie ???? #ItaliaSulSer… - Gabbiano74Ca : @pdnetwork @EnricoLetta @Corriere manca un passaggio. Meloni : 'Lo stato dice anche che per adottare devi avere req… -