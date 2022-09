LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO: LUISA RANIERI TORNA SU RAI1 CON UNA MARATONA (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo Imma Tataranni e Mina Settembre, l’altra “signora in giallo” di RAI1 è LOLITA LOBOSCO che TORNA con una MARATONA di repliche. Le INDAGINI di LUISA RANIERI nei panni del vicequestore di Bari LOLITA LOBOSCO si sviluppano in quattro puntate. La fiction è diretta da Luca Miniero, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e coprodotta con Luca Zingaretti. Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana malizia. Single e poliziotta di razza, LOLITA dopo alcuni anni trascorsi al Nord è TORNAta a Bari, la sua città natale. Con l’incarico di vicequestore viene messa a capo di una squadra di soli uomini. LOLITA dovrà gestire ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo Imma Tataranni e Mina Settembre, l’altra “signora in giallo” dichecon unadi repliche. Ledinei panni del vicequestore di Barisi sviluppano in quattro puntate. La fiction è diretta da Luca Miniero, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e coprodotta con Luca Zingaretti. Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana malizia. Single e poliziotta di razza,dopo alcuni anni trascorsi al Nord èta a Bari, la sua città natale. Con l’incarico di vicequestore viene messa a capo di una squadra di soli uomini.dovrà gestire ...

bubinoblog : LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO: LUISA RANIERI TORNA SU RAI1 CON UNA MARATONA - oggiintv_guida : Non perdere Le indagini di lolita lobosco s1e1 - la circonferenza delle arance - IOdonna : In attesa della 2° stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, va in onda la 1° stagione. Qui Luisa Ranieri è alle p… - RaiUno : Dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, il vicequestore Lolita Lobosco torna nella sua Bari per dirigere una squad… - DonVitoColoured : Martedi ore 19 meloni a torino; ore 21 su 20 world War z ,Brad Pitt.. rai 1 indagini Lolita lo Bosco bari vecchia,r… -