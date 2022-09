Lanciano, auto pirata a folle velocità sui pedoni: investiti un nonno e una nonna, il nipotino salvo per miracolo (Di martedì 13 settembre 2022) Un' auto pirata a folle velocità nella zona pedonale, in pieno centro, a Lanciano (Chieti) ha investito i pedoni che affollavano il corso e poi è scappata. Secondo le testimonianza raccolte sul posto, ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Un'nella zona pedonale, in pieno centro, a(Chieti) ha investito iche affollavano il corso e poi è scappata. Secondo le testimonianza raccolte sul posto, ...

infoitinterno : Paura in strada: auto piomba sulla folla in zona pedonale, travolge passanti e scappa a Lanciano - infoitinterno : Lanciano, auto pirata a folle velocità sui pedoni - nuovaradio603 : L'uomo che stamattina a #Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste aveva falciato due persone con la sua auto, si è f… - lancianonews : Questa mattina un’auto impazzita ha imboccato corso Trento e Trieste a Lanciano e travolto diverse persone per... - EugenioBerto70 : Auto contro pedoni a Lanciano, ricercato pirata strada -