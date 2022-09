La vincitrice del Premio Lunezia 2022 è Noe Tommasini (Di martedì 13 settembre 2022) AULLA – È la cantautrice Noe Tommasini (Reggio Emilia) la vincitrice della finale Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022, andata in scena ieri sera (lunedì 12 settembre) e condotta dal Patron Stefano De Martino, affiancato dall’ironia e dal talento artistico musicale e radiofonico di Amelia Villano. Un grande appuntamento musical-letterario, unico nel suo genere, emotivamente intenso con il ritorno del Premio nella sua sede storica di Aulla (Massa Carrara), che ha visto, come da tradizione, l’esibizione e la premiazione di tanti big della musica italiana. Il Comitato di ascolto di questa 27sima edizione, infatti, ha premiato Noemi, Mariella Nava, Cristiano Malgioglio, Nashley e Il Tre. Noemi si aggiudica il “Premio Lunezia Interprete ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) AULLA – È la cantautrice Noe(Reggio Emilia) ladella finale Nuove Proposte del, andata in scena ieri sera (lunedì 12 settembre) e condotta dal Patron Stefano De Martino, affiancato dall’ironia e dal talento artistico musicale e radiofonico di Amelia Villano. Un grande appuntamento musical-letterario, unico nel suo genere, emotivamente intenso con il ritorno delnella sua sede storica di Aulla (Massa Carrara), che ha visto, come da tradizione, l’esibizione e la premiazione di tanti big della musica italiana. Il Comitato di ascolto di questa 27sima edizione, infatti, ha premiato Noemi, Mariella Nava, Cristiano Malgioglio, Nashley e Il Tre. Noemi si aggiudica il “Interprete ...

