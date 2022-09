Formazioni ufficiali Liverpool Ajax: le scelte dei due tecnici (Di martedì 13 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Liverpool Ajax match valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23: le scelte degli allenatori Queste le Formazioni ufficiali di Liverpool Ajax, seconda sfida per i nerazzurri nella Champions League 2022-23: Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Diogo Jota, Diaz. Ajax (4-3-3): Pasveer, Rensch, Tinber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwijn. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ledimatch valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23: ledegli allenatori Queste ledi, seconda sfida per i nerazzurri nella Champions League 2022-23:(4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Diogo Jota, Diaz.(4-3-3): Pasveer, Rensch, Tinber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwijn. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @FCBayern e @FCBarcelona - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Viktoria Plzen-Inter, le formazioni ufficiali: in porta c'è Onana. Acerbi titolare, Lautaro out - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #ViktoriaPlzenInter, le formazioni ufficiali: Onana e Mkhitaryan dal 1', debutta Acerbi. Dzeko con Correa - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS NEXT GEN-PADOVA - Le formazioni ufficiali: Brambilla sceglie Cudrig al centro dell'attacco - ilbianconerocom : Juve Next Gen-Padova LIVE: le formazioni UFFICIALI: esordio da titolare per Besaggio, c'é Mulazzi… -