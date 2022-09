“Eurospin, turni massacranti e zero sicurezza”: sindacati sul piede di guerra e pronti allo sciopero (Di martedì 13 settembre 2022) “Eurospin, ora basta”. Il grido arriva anche da Fisascat Cisl Bergamo, che da qualche mese sta monitorando i punti vendita del discount, una ventina in provincia, con circa 150 addetti. Si va verso lo sciopero nazionale, con i sindacati che protesteranno “contro gli atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, le cui richieste di confronto rimangono da troppo tempo inevase”. I sindacati lamentano carichi di lavoro terribili, lavoratori sfruttati e vessati e poco rispetto delle persone e della sicurezza. Il caso di Eurospin, presente capillarmente su buona parte del territorio provinciale, nello specifico con la società Spesa Intelligente spa, “è emblematico delle condizioni che i lavoratori e le lavoratrici del settore discount si trovano a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) “, ora basta”. Il grido arriva anche da Fisascat Cisl Bergamo, che da qualche mese sta monitorando i punti vendita del discount, una ventina in provincia, con circa 150 addetti. Si va verso lonazionale, con iche protesteranno “contro gli atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, le cui richieste di confronto rimangono da troppo tempo inevase”. Ilamentano carichi di lavoro terribili, lavoratori sfruttati e vessati e poco rispetto delle persone e della. Il caso di, presente capillarmente su buona parte del territorio provinciale, nello specifico con la società Spesa Intelligente spa, “è emblematico delle condizioni che i lavoratori e le lavoratrici del settore discount si trovano a ...

