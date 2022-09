Emmy Awards 2022 | tutti i vincitori | Zendaya e Squid Game entrano nella storia

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 settembre 2022) Si è tenuta alcune ore fa la cerimonia di premiazione degli, presso il Microsoft Theater di Los Angeles. Molte sono state le conferme, ma non sono mancate neanche le novità inattese: ecco cosa è accaduto durante la 74° edizione dell’evento. Grandi riconferme per Succession e Ted Lasso, rispettivamente Miglior Serie Drammatica e Comedy. “È una grande settimana per le successioni“, ironizza l’ideatore del primo dei due show nominati, Jesse Armstrong, in riferimento alla nomina di re Carlo III. The White Lotus non delude le aspettative, grazie al cast corale che ha permesso allo show targato HBO di portarsi a casa tre statuette ieri sera, tra cui Migliori Attori grazie a Jennifer Coolidge e Murray Bartlett. Ma, tra i grandi protagonisti deglinon ...