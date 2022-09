Chi (non) ci sarà ai funerali della Regina Elisabetta II (Di martedì 13 settembre 2022) Circa 500 i leader di tutto il mondo assisteranno ai funerali della Regina Elisabetta II. Ma l’invito non è aperto. Fonti di Whitehall hanno confermato l’esclusione dei leader di Russia, Bielorussia e Myanmar, mentre l’Iran sarà rappresentato soltanto a livello di ambasciatori. Il mancato invito a Mosca e Minsk ai funerali del 19 settembre sarebbe motivato dal loro ruolo nell’invasione dell’Ucraina. Il Myanmar ha invece subito sanzioni da parte dei Paesi occidentali dopo il colpo di Stato che ha rimosso il governo di Aung San Suu Kyi nel febbraio 2021. “Questo è l’evento internazionale più grande che abbiamo organizzato in decadi”, ha spiegato una fonte di Whitehall alle agenzie di notizie. L’impegno logistico dell’organizzazione è equivalente a centinaia di visite di Stato in pochi ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Circa 500 i leader di tutto il mondo assisteranno aiII. Ma l’invito non è aperto. Fonti di Whitehall hanno confermato l’esclusione dei leader di Russia, Bielorussia e Myanmar, mentre l’Iranrappresentato soltanto a livello di ambasciatori. Il mancato invito a Mosca e Minsk aidel 19 settembre sarebbe motivato dal loro ruolo nell’invasione dell’Ucraina. Il Myanmar ha invece subito sanzioni da parte dei Paesi occidentali dopo il colpo di Stato che ha rimosso il governo di Aung San Suu Kyi nel febbraio 2021. “Questo è l’evento internazionale più grande che abbiamo organizzato in decadi”, ha spiegato una fonte di Whitehall alle agenzie di notizie. L’impegno logistico dell’organizzazione è equivalente a centinaia di visite di Stato in pochi ...

_Nico_Piro_ : #12settembre la guerra in #Ucraina è finita, Kyev ha vinto, l’esercito russo è in rotta, Putin ha le ore contate, c… - GiuseppeConteIT : Ieri sera sono stato ospite di Nicola Porro a #QuartaRepubblica. Per chi non avesse avuto modo di seguire ecco il v… - MarcoBellinazzo : Quello di #JuventusSalernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso pe… - manu_arci : RT @Fra9818: 365 A chi ti ha capito. A chi è saputo andare oltre non fermandosi all'apparenza. A te che sei forte e tenace, ma anche dolce… - ilfoglio_it : 'Odore di inciucio?', si è chiesto sul suo profilo Enrico Montani, senatore della Lega, commentando il dibattito e… -