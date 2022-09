Canguro aggredisce un uomo e lo sbrana | il 77enne lo teneva con lui in casa

Un 77enne è stato trovato lunedì da un parente gravemente ferito nella sua casa di Redmond, a circa 200 miglia da Perth, nell'Australia occidentale dopo essere stato aggredito dal suo. A ...Un 77enne è stato trovato lunedì da un parente gravemente ferito nella sua casa di Redmond, a circa 200 miglia da Perth, nell'Australia occidentale dopo essere stato aggredito dal suo. A ...Un uomo è stato sbranato dal suo canguro che teneva come animale domestico in casa. Un 77enne è stato trovato lunedì da un parente gravemente ferito nella sua casa ...Tragedia a sud di Perth, in Australia, dove un uomo è morto dopo essere stato attaccato dal canguro che teneva in casa come animale domestico. A trovare il 77enne gravamente ferito, nella sua casa di ...