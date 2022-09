Campagna elettorale: criteri e modalità di fruizione dell’aspettativa e dei permessi (Di martedì 13 settembre 2022) Il personale di ruolo o supplente non ha dei permessi ad hoc per svolgere la Campagna elettorale. Per cui deve necessariamente ricorrere ai permessi o alle aspettative previsti dal CCNL Scuola. permessi. Personale con rapporto a tempo indeterminato: Docenti Possono fruire da 1 a 3 giorni di … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Il personale di ruolo o supplente non ha deiad hoc per svolgere la. Per cui deve necessariamente ricorrere aio alle aspettative previsti dal CCNL Scuola.. Personale con rapporto a tempo indeterminato: Docenti Possono fruire da 1 a 3 giorni di … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. L'articolo .

