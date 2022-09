All' indomani delle polemiche sull' episodio di Peppa Pig con le due mamme | una sociologa e un esperto di anime ci spiegano punti di contatto e differenze tra due generazioni di cartoni animati E di genitori

Leggi su iodonna

ScandalosaPig. L'ingressotematiche arcobaleno nella trama del celebre cartone animato per bambini ha sollevato un polverone, su cui soffiano i gruppi prolife e il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Due ex parlamentari, Carlo Giovanardi e Luisa Santolini, hanno persino inviato un esposto al Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Ma ha senso tanto turbamento?