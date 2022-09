2022 (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non voglio commentare” il possibile esito delle elezioni politiche in Italia, perché “gli italiani hanno il diritto di votare chiunque vogliano”. Lo dice la premier finlandese Sanna Marin, socialdemocratica, rispondendo in conferenza stampa a Strasburgo ad una domanda relativa alla possibile vittoria di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. “La cosa importante è che in Europa siamo uniti davanti alla minaccia della Russia, che usa l’energia come un’arma contro l’Ue. Presto ci saranno le elezioni e gli italiani hanno il diritto di scegliere”, aggiunge. Capitolo Ue: “E’ importante che la Commissione Europea presenti proposte che possano affrontare velocemente la questione dei prezzi dell’energia elettrica, le turbative sul mercato elettrico e i relativi acuti problemi nello scambio di derivati sull’elettricità”, dice. “Le soluzioni convenzionali non sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non voglio commentare” il possibile esito delle elezioni politiche in Italia, perché “gli italiani hanno il diritto di votare chiunque vogliano”. Lo dice la premier finlandese Sanna Marin, socialdemocratica, rispondendo in conferenza stampa a Strasburgo ad una domanda relativa alla possibile vittoria di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. “La cosa importante è che in Europa siamo uniti davanti alla minaccia della Russia, che usa l’energia come un’arma contro l’Ue. Presto ci saranno le elezioni e gli italiani hanno il diritto di scegliere”, aggiunge. Capitolo Ue: “E’ importante che la Commissione Europea presenti proposte che possano affrontare velocemente la questione dei prezzi dell’energia elettrica, le turbative sul mercato elettrico e i relativi acuti problemi nello scambio di derivati sull’elettricità”, dice. “Le soluzioni convenzionali non sono ...

