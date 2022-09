US Open 2022, Ruud: “Dispiace per la sconfitta, ma essere numero due al mondo non è male” (Di lunedì 12 settembre 2022) Casper Ruud, finalista dello US Open 2022, ha parlato in occasione della cerimonia di premiazione. Innanzitutto, il norvegese ha voluto dedicare un pensiero speciale alla gente americana in una giornata storica come l’11 settembre: “So che è un giorno speciale per gli Stati Uniti. Mando un pensiero a chi ha perso la vita o una persona amata nel giorno di questo tragico incidente“. Ruud ha poi proseguito: “E’ difficile spiegare tutto, le cose stanno andando bene in questa stagione. Oggi era una serata speciale, sapevamo cosa ci fosse in palio e credo sia giusto che i finalisti del torneo siano numero uno e due del mondo. Sono dispiaciuto per non avercela fatta, ma anche essere numero due non è male. Continuerò ad inseguire il primo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Casper, finalista dello US, ha parlato in occasione della cerimonia di premiazione. Innanzitutto, il norvegese ha voluto dedicare un pensiero speciale alla gente americana in una giornata storica come l’11 settembre: “So che è un giorno speciale per gli Stati Uniti. Mando un pensiero a chi ha perso la vita o una persona amata nel giorno di questo tragico incidente“.ha poi proseguito: “E’ difficile spiegare tutto, le cose stanno andando bene in questa stagione. Oggi era una serata speciale, sapevamo cosa ci fosse in palio e credo sia giusto che i finalisti del torneo sianouno e due del. Sono dispiaciuto per non avercela fatta, ma anchedue non è. Continuerò ad inseguire il primo ...

Open_gol : Erano le 8.46 del mattino dell'11 settembre 2001 quando il primo aereo di linea si schiantò contro uno dei due edif… - Open_gol : Una mappa mostra la riconquista dei territori da parte delle forze ucraine portata avanti negli ultimi giorni - Open_gol : Ad annunciarlo alla Bbc il premier dei due territori Gaston Browne. Nella stessa direzione anche la Giamaica - OA_Sport : US Open 2022: è Carlos Alcaraz il nuovo campione Slam e numero 1 del mondo. Casper Ruud cede in quattro set all'uom… - Ubitennis : US Open: New York, e l'ATP, incoronano il loro nuovo re. Alcaraz supera Ruud, primo Slam e più giovane n.1 di sempre -