orizzontescuola : Supplenze GPS, docenti scavalcati? Le scelte dell’algoritmo sono ineccepibili. Puntualizzazioni USP Avellino - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto. Nomine, sanzioni, durata [LO SPECIALE] - orizzontescuola : Supplenze da GPS: prevedere più turni di nomina è il punto debole dell’algoritmo, perché ogni aspirante partecipa s… - orizzontescuola : Supplenze 2022, ho ricevuto nomina da prima fascia GPS pur non avendone diritto. Cosa accadrà adesso? - ProDocente : Supplenze 2022, cambiare nomina da GPS con una da graduatoria di istituto. Perché non si può -

Poi ci sono 43 mila docenti su 94 mila non assunti in ruolo per non avere aperto ai precari con 36 mesi e nemmeno concesso le assunzioni da, che portano a 180 mila leannuali da ......protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e...Primo giorno di scuola per buona parte dei 200mila studenti sardi - per i quali è stato anticipato di 48 ore il rientro in classe - e per molti docenti. Ma non per i precari che questa mattina hanno p ...Come ogni anno, da fine agosto e inizio settembre riparte la caccia ai supplenti. Da un lato, perché gli aspiranti inseriti nelle graduatorie non sono ...