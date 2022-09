Stop alle repliche, Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 con le puntate inedite (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono terminate le repliche de Il Paradiso delle Signore e dopo aver assistito nuovamente alla scalata della Contessa, da oggi il pubblico di Rai1 potrà mettersi comodo e seguire le nuove avventure dei protagonisti della versione daily dell’amata fiction con Giuseppe Zeno. Le repliche delle ultime puntate della scorsa stagione hanno preso il posto di Sei Sorelle ma da oggi lasceranno il posto alle nuove avventure per il nostro Vittorio, le sue veneri e tutto quello che ruota intorno. Il Paradiso delle Signore – Daily tornerà sullo schermo per portare il pubblico nella Milano di metà anni Sessanta con al centro i cambiamenti culturali e le nuove tendenze di quel periodo. Al timone del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono terminate lede Ile dopo aver assistito nuovamente alla scalata della Contessa, da oggi il pubblico dipotrà mettersi comodo e seguire le nuove avventure dei protagonisti della versione daily dell’amata fiction con Giuseppe Zeno. Leultimedella scorsa stagione hanno preso il posto di Sei Sorelle ma da oggi lasceranno il postonuove avventure per il nostro Vittorio, le sue veneri e tutto quello che ruota intorno. Il– Daily tornerà sullo schermo per portare il pubblico nella Milano di metà anni Sessanta con al centro i cambiamenti culturali e le nuove tendenze di quel periodo. Al timone del ...

GiovaQuez : Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vi… - Azione_it : Non guardiamo né a destra, né a sinistra, ma alle priorità per il Paese: Separazione delle carriere, impubblicabili… - LaStampa : Crisi energetica, altro stop alle Acciaierie di Sicilia. Allarme dei sindacati: “Dramma sociale” - CCKKI : @fashionart19 Più che in 'versione oltre' mi sembra in versione #propaganda #Conte: ti fa venire voglia di votarlo,… - QuintoPotereV : ??#SanCataldo, stop alle ricerche del sub disperso: trovato morto dopo 70 ore ?? -