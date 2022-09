Sport in tv oggi (lunedì 12 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo la scorpacciata del fine settimana, che ha visto davvero un enorme numero di eventi e immense soddisfazioni per i colori italiani, arriva un lunedì tutto sommato tranquillo. Si comincia con i Mondiali di lotta, e poi si continua con il tennis del comparto WTA, che prevede Portoroz e Chennai da parti ben diverse del pianeta. Tanto il calcio, con Empoli-Roma nel finale di giornata a fare da caratterizzazione importante, ma c’è anche il volley femminile con Italia-Turchia. Di seguito la programmazione dello Sport di oggi. Sport IN TV oggi (lunedì 12 settembre): orari E programma 10:30 LOTTA Mondiali, 2a giornata – Diretta streaming su United World Wrestling 11:00 TENNIS WTA 250 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo la scorpacciata del fine settimana, che ha visto davvero un enorme numero die immense soddisfazioni per i colori italiani, arriva untutto sommato tranquillo. Si comincia con i Mondiali di lotta, e poi si continua con il tennis del comparto WTA, che prevede Portoroz e Chennai da parti ben diverse del pianeta. Tanto il calcio, con Empoli-Roma nel finale di giornata a fare da caratterizzazione importante, ma c’è anche il volley femminile con Italia-Turchia. Di seguito lazione dellodiIN TV12):10:30 LOTTA Mondiali, 2a giornata – Direttasu United World Wrestling 11:00 TENNIS WTA 250 ...

