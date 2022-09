Se la prof di corsivo deve smentire la fake news della sua morte (Di lunedì 12 settembre 2022) Sempre peggio, recita la caption di uno degli ultimi video di Elisa Esposito, la ragazza che è salita agli onori delle cronache per le sue lezioni di corsivo. E in effetti non si può darle torto, visto quanto sta accadendo. La notorietà raggiunta la porta, a quanto pare, a essere vittima di vere e proprie shitstorm. Come quelle, diffuse attraverso un video su TikTok, che annunciano la sua morte (con tanto di esultanza). È stata Elisa Esposito stessa a pubblicare un contenuto sulla piattaforma in cui, oltre a smentire la notizia della morte, ha anche chiesto alle persone di non condividere video di questo genere, che possono essere ascrivibili a veri e propri casi di bullismo. LEGGI ANCHE > Che senso ha invitare la prof di corsivo in radio per schernirla? La ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Sempre peggio, recita la caption di uno degli ultimi video di Elisa Esposito, la ragazza che è salita agli onori delle cronache per le sue lezioni di. E in effetti non si può darle torto, visto quanto sta accadendo. La notorietà raggiunta la porta, a quanto pare, a essere vittima di vere e proprie shitstorm. Come quelle, diffuse attraverso un video su TikTok, che annunciano la sua(con tanto di esultanza). È stata Elisa Esposito stessa a pubblicare un contenuto sulla piattaforma in cui, oltre ala notizia, ha anche chiesto alle persone di non condividere video di questo genere, che possono essere ascrivibili a veri e propri casi di bullismo. LEGGI ANCHE > Che senso ha invitare ladiin radio per schernirla? La ...

MediasetTgcom24 : Elisa Esposito, la prof di Corsivo è tornata single #elisaesposito #corsivo - giornalettismo : Al peggio non c'è mai fine. Spuntano dei video su #TikTok in cui sembra compaia una notifica che spaccia una fake… - MaxdaAcilia : Lo domandasse alla prof Elisa Esposito! Sicuramente indicativo presente XD - Davidemodena24 : @_beeinlove_ Nn è colpa sua ma nostra e dei Social che personaggi come la #Ferragni la prof del corsivo e l uomo che parla alle capre ecc… - cagliarilivemag : @devis_zanaga Ti do un altro consiglio: continua a fare questi video da ebete, magari potresti diventare un influen… -