Roma, caos per le attese per visite ed esami (Di lunedì 12 settembre 2022) . Per legge il sistema sanitario regionale dovrebbe garantire il rispetto dei tempi di attesa standard (72 ore per le prestazioni urgenti, 10 giorni per quelle a breve termine, 30 per le visite differibili, 60 per gli esami strumentali rimandabili) per almeno il 90% delle prenotazioni. Ma a Roma questa percentuale scende all'82,4%, e cala ulteriormente per gli esami urgenti (78,2%) e per quelli "brevi" (75,7%). I dati forniti dalla regione Lazio si riferiscono alle oltre 72mila prestazioni prenotate tra il 25 luglio e il 28 agosto, e fotografano una situazione allarmante. L'articolo proviene da Italia Sera.

