Napoli, report dell’allenamento: Lozano ancora out: partirà per Glasgow? (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Napoli ha pubblicato il report giornaliero della seduta odierna di allenamento. Sul sito ufficiale ecco il comunicato ufficiale: “Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale”. Questo è il motivo per cui il messicano non si era allenato neanche ieri mattina. E’ probabile che l’ex PSV Eindhoven non partirà per la Scozia, con la possibilità di recuperare pienamente per la delicata trasferta di domenica contro il Milan. I partenopei si sono ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilha pubblicato ilgiornaliero della seduta odierna di allenamento. Sul sito ufficiale ecco il comunicato ufficiale: “Gli azzurri preparano il match acontro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie.non si è allenato per sindrome para influenzale”. Questo è il motivo per cui il messicano non si era allenato neanche ieri mattina. E’ probabile che l’ex PSV Eindhoven nonper la Scozia, con la possibilità di recuperare pienamente per la delicata trasferta di domenica contro il Milan. I partenopei si sono ...

