Mondiali di Canottaggio: 64 Azzurri per Racice. Dal 18 settembre in gara (Di lunedì 12 settembre 2022) A conclusione del collegiale preparatorio per la partecipazione al Campionato del Mondo Assoluto di Canottaggio (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), svoltosi tra Sabaudia e Piediluco, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha reso note le formazioni degli equipaggi che, dal 18 al 25 settembre, gareggeranno a Racice (Repubblica Ceca). Da oggi, per i 64 atleti che daranno vita ai 23 equipaggi Azzurri (6 Senior e 4 Pesi Leggeri maschili, 4 Senior e 4 Pesi Leggeri femminili, 5 Pararowing), ancora due giorni di "riposo attivo" e poi appuntamento per tutti a Racice per le gare iridate. A guidare la flotta, per gli uomini, ci saranno l'ammiraglia maschile (Scalzone, Castaldo, Gaetani Liseo, Abagnale, Di Costanzo, Lodo, Vicino, Pietra Caprina, D'Aniello al timone) e il quattro di coppia di Carucci, Panizza, ...

