Milo Manara | la sensualità in punta di matita

(Di lunedì 12 settembre 2022) Una vita intera dedicata all’arte quella di, nato il 12 settembre di 77 anni fa a Luson, un paesino di poco più di mille anime in Alto Adige. Dalle montagne muove i primi passi fino ad arrivare in Veneto, più precisamente a Verona, dove fin da giovane si appassiona all’arte. Da ragazzo frequenta il liceo artistico ma il rapporto con il futuro è difficoltoso: abbandona prima la facoltà di architettura e poi la pittura. Da questo momento comincia il percorso che lo avvicinerà sempre di più alla fumettistica erotica: comincia infatti a realizzare alcune tavole per Genius, un emule di Diabolik; fino ad approdare a Jolanda de Almaviva, personaggio ispirato alla Jolanda di Salgari.: l’arte di rappresentare l’eros e la bellezza dell’umanità © Simone FlorenaNel 1982si ...

Marcell78225090 : RT @fraurolo121: 'Le pin-up sono la stella cometa di noi fumettari.' #MiloManara #12Settembre 1945 #BOTD Milo Manara, fumettista (decisam… - giober50 : RT @fraurolo121: 'Le pin-up sono la stella cometa di noi fumettari.' #MiloManara #12Settembre 1945 #BOTD Milo Manara, fumettista (decisam… - shelshapira : RT @fraurolo121: 'Le pin-up sono la stella cometa di noi fumettari.' #MiloManara #12Settembre 1945 #BOTD Milo Manara, fumettista (decisam… - Stefano82505685 : @Newsweek IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: MILO MANARA - Stefano82505685 : @SkyNews IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: MILO MANARA -

IL GIORNO

Quandoha dovuto disegnare un simbolo di Città di Castello, la "Sora Laura", l'ha disegnata con le fattezze e il viso di Monica Bellucci." Mollica come un "fiume in piena", quasi a voler ...- Santo San Silvino Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1945Link Sponsorizzato 1964 Paola Turci 1988 Maurice Chevalier - Proverbio Non è sempre savio chi non sa esser qualche volta pazzo - Accadde oggi 1966 la canzone 'Yellow submarine' vince il ... "Il fumetto oggi è vivo più che mai". Parola del maestro Milo Manara Buon compleanno Elisabetta Canalis, Maurizio Ginocchi, Patrizia Rettori… ...Milo Manara, Andrea Occhipinti, Gerardo Bianco, Giovanni Cervetti, Cesare ...Vincenzo Mollica è cittadino onorario di Città di Castello la città di Alberto Burri e di Monica Bellucci, che ha inviato un video di saluto da Venezia, dove si trova in occasione del Festival del cin ...