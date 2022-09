Marracash, al via la tournée ”Persone Tour” (Di lunedì 12 settembre 2022) Marracash è pronto a dare il via alla seconda parte di “Persone Tour”, gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni, per una Tournée con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano. Marracash torna dal 13 Settembre con Persone Tour Credits: Stefano BellaMarracash torna con Persone Tour! A seguito della data zero a Jesolo, la partenza non poteva non essere che dalla sua Milano. Da domani, martedì 13 settembre, il King del Rap si prepara a conquistare la sua città con quello che si preannuncia un enorme trionfo di pubblico, grazie agli oltre 67mila fan che si apprestano a popolare il Mediolanum Forum nelle 6 date del 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre. Già da tempo sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)è pronto a dare il via alla seconda parte di “”, gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni, per unacon un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano.torna dal 13 Settembre conCredits: Stefano Bellatorna con! A seguito della data zero a Jesolo, la partenza non poteva non essere che dalla sua Milano. Da domani, martedì 13 settembre, il King del Rap si prepara a conquistare la sua città con quello che si preannuncia un enorme trionfo di pubblico, grazie agli oltre 67mila fan che si apprestano a popolare il Mediolanum Forum nelle 6 date del 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre. Già da tempo sono ...

