GustavoSetti7 : RT @MediasetTgcom24: Levico Terme (Trento), punto da calabrone mentre è in bici: grave #levicoterme #trento - MediasetTgcom24 : Levico Terme (Trento), punto da calabrone mentre è in bici: grave #levicoterme #trento - women_toponymy : Iniziative del comune di Levico Terme in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Tren… - imMartaM : @disappunto Levico dal comune di Levico Terme dove è la fonte. - gianfry70it : RT @PerGiro: Festival Dalla A alla Zampa a Levico Terme -

venetogol.it

commenta Un giovane è in gravi condizioni dopo essere stato punto da un calabrone a, in provincia di Trento. Il ragazzo ha accusato dei dolori fortissimi da shock anafilattico mentre stava pedalando lungo la pista ciclabile. Allertati i soccorsi, è stato trasferito d'...Sono stati allertati in supporto alle operazioni anche i vigili del fuoco di. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e poi elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. ... Serie D. Gli highlights di Montecchio Maggiore-Levico Terme 0-1 Un giovane è in gravi condizioni dopo essere stato punto da un calabrone a Levico Terme, in provincia di Trento. Il ragazzo ha accusato dei dolori fortissimi da shock anafilattico mentre stava pedalan ...Notizie di mercato per quel che riguarda la Lazio Primavera: Pollini si è trasferito al Levico Terme in prestito. In realtà il terzino è stato acquistato a titolo definitivo dall’Arzignano, club che m ...