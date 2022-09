Lancio di BLUETTI EB3A in Europa e nel Regno Unito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) - La potenza impressionante non deve avere grandi dimensioni. BERLINO, 10 settembre 2022 /PRNewswire/, una delle principali aziende di energia verde al mondo, ha annunciato un nuovo arrivo all'interno della sua gamma di generatori di potenza: il modello, che vanta capacità di ricarica ultra-veloce, batteria LiFePO4 aggiornata, elevato numero di uscite e gestione intelligente dell'energia. per scoprire perché questo piccolo generatore di potenza si distingue dalla massa. Cosa ha di speciale il generatoreL'innovativa tecnologia di ricarica Turbo diconsente di ricaricare l'portandolo dallo 0 all'80% in soli 30 minuti, con ingresso CA e ingresso solare in contemporanea. L'alimentazione è sempre a portata di mano. Il modellodi ...