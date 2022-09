La storia di Saluzzo è una lezione su come valorizzare una “sconfitta”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non ce l’ha fatta a diventare Capitale Italiana della Cultura 2024 (titolo andato a Pesaro), ma la candidatura ha portato anuova linfa vitale e convinzione nei propri mezzi. In effetti la città piemontese ai piedi del Monviso è una piacevole scoperta, meta ottimale per una gita di un giorno o una fuga serale dalla città, ma anche, grazie all’invidiabile posizione geografica, destinazione adatta a un weekend tra cultura, natura e buon cibo. A soli 55 km da Torino,è uno dei borghi medievali meglio conservati del Piemonte. Nel Settecento ha dato i natali a Giovanni Battista Bodoni, incisore, stampatore e tipografo, e al patriota risorgimentale Silvio Pellico; nel Novecento al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, protagonista della lotta al terrorismo e alla mafia. Passeggiando lungo le antiche vie acciottolate, i vicoli e i passaggi ...

