Juve | Ryanair sull' errore del Var | l' ironico commento sui social

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non si fermano le discussioni sul gol annullato a Milik in- Salernitana, per il fuorigioco di Bonucci . Molti utenti si sono rivolti aiper esprimere la loro rabbia'episodio, altri ...

pierpaologuria : RT @junews24com: Juve Salernitana, ironia di Ryanair: «Nostri aerei più affidabili del VAR!» - FOTO - - Ghislatore : @Ryanair_IT @Nonha_stata No e voi siete più ladri della Juve - UgoAnnona : @Ryanair_IT E vi paghiamo meno di quanto la Juve paghi gli arbitri, pensate un po' - TheEnigma88 : RT @junews24com: Juve Salernitana, ironia di Ryanair: «Nostri aerei più affidabili del VAR!» - FOTO - - NSantarelli : RT @junews24com: Juve Salernitana, ironia di Ryanair: «Nostri aerei più affidabili del VAR!» - FOTO - -

Non si fermano le discussioni sul gol annullato a Milik in- Salernitana, per il fuorigioco di Bonucci . Molti utenti si sono rivolti ai social per ...da parte dell'account ufficiale di: "...prende in giro il calcio italiano dopo- Salernitana e si fa lo spot. Dopo il clamoroso errore del Var che alla fine della partita ha annullato per fuorigioco inesistente il gol della ...Anche la compagnia aerea ha espresso la sua opinione sul gol annullato a Milik nella partita contro la Salernitana, scherzando sull'episodio ...Dopo l'episodio del gol annullato ad Arek Milik nel match Juventus - Salernitana non si placano le polemiche e anche Ryanair, tramite Twitter, ha voluto parlare di quanto accaduto ...