Inter | Zima | «Con il Viktoria Plzen non sarà facile»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le parole di Davidsui prossimi avversari di coppa dell’: «Contro iluna partita completamente diversa» David, difensore del Torino, ha parlato a idnes.cz della partita con i nerazzurri e delle insidie che il– per lui che ha giocato nello Slavia Praga – può rappresentare, soprattutto in trasferta. «Tutte le squadre si possono battere. Contro iluna partita completamente diversa per loro rispetto a quella giocata contro di noi. Noi giochiamo in uno stile diverso da, premiamo costantemente su tutto il campo. Non è lo stile del». L'articolo proviene da Calcio News 24.