Inchiesta tangenti Miur: soldi per gli studenti finiti in mazzette (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell'Inchiesta sulle tangenti al Ministero dell'Istruzione dell'aprile 2021 spuntano nuovi particolari: il denaro per il supporto psicologico agli studenti sarebbe stato utilizzato per pagare mazzette e spese personali dell'ex capo del dipartimento del ministero dell'Istruzione Giovanna Boda. Sono i dettagli che ancora emergono dall'Inchiesta sulle tangenti al Ministero dell'Istruzione dell'aprile 2021 appena conclusa. "Nel corso delle indagini è emerso che, in rappresentanza del ministero dell'istruzione, Giovanna Boda, ha siglato con i legali rappresentanti delle società COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l. e Istituto di ortofonologia S.r.l. e della Fondazione MITE protocolli d'intesa il cui duplice obiettivo è stato quello di: consentire a Federico Bianchi Di Castelbianco di ...

