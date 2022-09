Il trionfo di Verstappen, Leclerc è secondo (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c'è penalità che tenga, non c'è piazzola che faccia la differenza. E' sempre Super Verstappen che espugna anche Monza davanti a un Leclerc che lotta con onore ma che non riesce ad insidiare la vittoria di Verstappen. Alla fine è secondo tra gli applausi dei tifosi della rossa. Ennesima rimonta impossibile per il campione del mondo. Dopo la vittoria dalla decima posizione di Budapest e quella dalla 14esima di Spa, Verstappen ha aggiunto un`altra perla alla collezione, il trionfo in Italia partendo dalla settima casella. Terzo posto per la Mercedes del solito George Russell, mentre da applausi è il quarto posto di Carlos Sainz con la seconda rossa, partito dal fondo.Per lo spagnolo una rimonta accompagnata da tanti boati del pubblico italiano, comunque una prestazione da ricordare. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c'è penalità che tenga, non c'è piazzola che faccia la differenza. E' sempre Superche espugna anche Monza davanti a unche lotta con onore ma che non riesce ad insidiare la vittoria di. Alla fine ètra gli applausi dei tifosi della rossa. Ennesima rimonta impossibile per il campione del mondo. Dopo la vittoria dalla decima posizione di Budapest e quella dalla 14esima di Spa,ha aggiunto un`altra perla alla collezione, ilin Italia partendo dalla settima casella. Terzo posto per la Mercedes del solito George Russell, mentre da applausi è il quarto posto di Carlos Sainz con la seconda rossa, partito dal fondo.Per lo spagnolo una rimonta accompagnata da tanti boati del pubblico italiano, comunque una prestazione da ricordare. ...

