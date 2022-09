Il cartellone che chiede ai cittadini svizzeri di denunciare chi riscalda la casa oltre i 19°C è falso (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 10 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un cartellone pubblicitario con una presunta comunicazione istituzionale del governo svizzero esposto in uno spazio pubblico. Nel cartellone si compare una donna al telefono e la scritta in tedesco «Heizt der Nachbar die Wohnung über 19 Grad auf? Bitte informieren Sie uns» (in italiano, «Il vicino riscalda l’appartamento oltre i 19 gradi? Vi preghiamo di informarci»). Nel cartellone è presente anche un numero di telefono da contattare per effettuare la denuncia. Il riferimento è alla campagna lanciata lo scorso 31 agosto dal governo federale svizzero sul risparmio energetico. Tra le altre cose, si consiglia ai cittadini di non superare nel riscaldamento della propria abitazione la temperatura di ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 10 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di unpubblicitario con una presunta comunicazione istituzionale del governo svizzero esposto in uno spazio pubblico. Nelsi compare una donna al telefono e la scritta in tedesco «Heizt der Nachbar die Wohnung über 19 Grad auf? Bitte informieren Sie uns» (in italiano, «Il vicinol’appartamentoi 19 gradi? Vi preghiamo di informarci»). Nelè presente anche un numero di telefono da contattare per effettuare la denuncia. Il riferimento è alla campagna lanciata lo scorso 31 agosto dal governo federale svizzero sul risparmio energetico. Tra le altre cose, si consiglia aidi non superare nelmento della propria abitazione la temperatura di ...

