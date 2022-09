Europa League, posticipata Arsenal-Psv: la partita era in programma giovedì (Di lunedì 12 settembre 2022) Si avvicina la seconda giornata di Europa League, sono due le squadre italiane pronte a scendere in campo: la Lazio sul campo del Midtjyllan e la Roma contro l’HJK. In particolar modo sarà fondamentale la gara dei giallorossi dopo la sconfitta all’esordio. Nel frattempo si è registrata una defezione nel programma, comunicata ufficialmente: Arsenal-Psv, in programma giovedì alle 21, è stata posticipata. I Gunners sono reduci dal successo in trasferta contro lo Zurigo, mentre gli olandesi dal pareggio contro il Bodo Glimt. La gara è stata posticipata dopo la morte della Regina Elisabetta. E’ iniziato un periodo di lutto di 10 giorni con la successiva sospensione anche delle attività sportive, l’ultima giornata di Premier League è stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) Si avvicina la seconda giornata di, sono due le squadre italiane pronte a scendere in campo: la Lazio sul campo del Midtjyllan e la Roma contro l’HJK. In particolar modo sarà fondamentale la gara dei giallorossi dopo la sconfitta all’esordio. Nel frattempo si è registrata una defezione nel, comunicata ufficialmente:-Psv, inalle 21, è stata. I Gunners sono reduci dal successo in trasferta contro lo Zurigo, mentre gli olandesi dal pareggio contro il Bodo Glimt. La gara è statadopo la morte della Regina Elisabetta. E’ iniziato un periodo di lutto di 10 giorni con la successiva sospensione anche delle attività sportive, l’ultima giornata di Premierè stata ...

