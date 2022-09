Emissioni BTP domani 13 settembre 2022 | dei 3 in asta | quale ha più appeal?

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il Tesoro, dopo la dieta di agosto, torna a fare sul serio emartedì 13procederà con l’emissione di tre titoli di stato a medio e lungo termine. Nonostante si tratti didi nuove tranche (non c’è quindi alcun nuovo titolo di stato) è comunque possibile trovare qualcosa di interessante lato rendimenti. Non potrebbe essere diversamente visto che, essendo i tre titoli di durata molto variegata, è evidente l’intento di soddisfare profili di risparmiatori molto diversi tra loro. Chi vuole investire su un titolo di breve durata può guardare alla nona tranche del BTP a 3 anni ISIN IT0005493298; chi invece punta più sul medio termine, potrebbe trovare soddisfazione nella settimana tranche del BTP a 7 anni ISIN IT0005495731; mentre gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo potrebbero essere a ...

