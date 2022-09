Elisabetta e le strette relazioni con l’America Latina: ora sta a Carlo mantenerle integre (Di lunedì 12 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II avvenuta l’8 settembre scorso, ha sancito la fine di un simbolo che ha caratterizzato tutto il XX secolo e un passaggio chiave verso un futuro che appare sempre più incerto, da qualsiasi punto lo si guardi. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di condoglianze alla famiglia reale, riunita nel castello scozzese di Balmoral dove è morta la Regina. Tra questi messaggi non sono mancati quelli dei paesi latinoamericani che in quest’occasione, nonostante le già note differenze di segno politico, si sono uniti in un coro di condoglianze e in un abbraccio simbolico al popolo britannico. I presidenti (o in alcuni i casi i Ministeri degli Esteri) di Brasile, Cuba, Venezuela, Messico, Argentina, Rep. Dominicana, Perù, Guatemala, Cile e Ecuador sono stati tra i primi a manifestare sui loro account social ufficiali un sentimento di dolore e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) La morte della ReginaII avvenuta l’8 settembre scorso, ha sancito la fine di un simbolo che ha caratterizzato tutto il XX secolo e un passaggio chiave verso un futuro che appare sempre più incerto, da qualsiasi punto lo si guardi. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di condoglianze alla famiglia reale, riunita nel castello scozzese di Balmoral dove è morta la Regina. Tra questi messaggi non sono mancati quelli dei paesi latinoamericani che in quest’occasione, nonostante le già note differenze di segno politico, si sono uniti in un coro di condoglianze e in un abbraccio simbolico al popolo britannico. I presidenti (o in alcuni i casi i Ministeri degli Esteri) di Brasile, Cuba, Venezuela, Messico, Argentina, Rep. Dominicana, Perù, Guatemala, Cile e Ecuador sono stati tra i primi a manifestare sui loro account social ufficiali un sentimento di dolore e ...

