Camporini | ' Sul terreno la tattica ucraina è vincente Forze armate russe paralizzate ma al Cremlino sembrano indifferenti Io non ci credo'

zazoomblog : Camporini: Sul terreno tattica ucraina è vincente. Forze armate russe paralizzate ma al Cremlino sembrano indiffere… - Gaetano_Cala : RT @La7tv: #omnibus Il punto militare sulla #guerra in #Ucraina con il generale Vincenzo Camporini, candidato alle prossime politiche nelle… - La7tv : #omnibus Il punto militare sulla #guerra in #Ucraina con il generale Vincenzo Camporini, candidato alle prossime po… -

TGLA7

- 'Russi potrebbero essere costretti a mettersi intorno a un tavolo' ha dichiarato il generale, candidato con Azione - ...Realizzato con il contributo di Vincenzo(consigliere scientifico, IAI; già Capo di Stato ...i 115 e i 357 miliardi di euro annui in funzione dei diversi scenari di stima (spesa militare... Camporini: 'Sul terreno tattica ucraina è vincente. Forze armate russe paralizzate ma al Cremlino sembrano indifferenti. Io non ci credo' Un «disastro russo» che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, non ha ...Prosegue l’avanzata delle truppe ucraine che avrebbero riconquistato oltre 3mila chilometri quadrati di territorio questo mese. Stando a quanto affermato dal 130esimo battaglione ucraino, le avanguard ...