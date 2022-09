Calcio: Juve - Salernitana; Casarin 'su Candreva errore clamoroso' (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non so cosa succede a Lissone (dove c'è la Var room centralizzata, ndr), ma è chiaro che con Candreva che tiene in gioco tutti c'e' un errore clamoroso". Così l'ex arbitro Paolo Casarin ai microfoni ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non so cosa succede a Lissone (dove c'è la Var room centralizzata, ndr), ma è chiaro che conche tiene in gioco tutti c'e' un". Così l'ex arbitro Paoloai microfoni ...

