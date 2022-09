Brambati svela | Mi arrivano voci sulla non stima di Inzaghi da parte dei calciatori Due giocatori mi hanno detto

Pall_Gonfiato : #Bramanti svela il rapporto tra i calciatori dell' #Inter e #Inzaghi -

Juventus News 24

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio , il procuratore Massimosgancia la bomba eil tentativo della Juventus per arrivare al sogno in mediana. Un sogno fattosi necessità, dopo lo stop di Paul Pogba, e che porta il nome e il cognome di Sergej ...Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio , il procuratore Massimosgancia la bomba eil tentativo della Juventus per arrivare al sogno in mediana. Un sogno fattosi necessità, dopo lo stop di Paul Pogba, e che porta il nome e il cognome di Sergej ... Brambati svela: «So questo retroscena su Paredes» Brambati svela: «So questo retroscena su Paredes. Può anche giocare insieme a Miretti, ma spero che…». Le sue parole ...