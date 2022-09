“Amore gigante”. Francesca Pascale e Paola Turci “intime”: il gesto per il compleanno della cantante (Di lunedì 12 settembre 2022) Momento molto emozionante e fan in delirio per Francesca Pascale e Paola Turci. Le due si sono recentemente sposate e ora l’ex partner di Silvio Berlusconi ha voluto fare un altro regalo bellissimo alla cantante. Quest’ultima ha successivamente risposto con immediatezza alla dedica e sul web sono tutti rimasti sbalorditi in senso positivo da uno scatto, considerato intimo e commovente. La dedica è arrivata in un giorno davvero importante per Paola, che non poteva certamente essere più felice di così. Nella vita di Francesca Pascale ci sono state altre donne prima di Paola Turci? Ennesima provocazione tra i commenti al post da parte di un profilo senza foto a cui la moglie di Paola ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Momento molto emozionante e fan in delirio per. Le due si sono recentemente sposate e ora l’ex partner di Silvio Berlusconi ha voluto fare un altro regalo bellissimo alla. Quest’ultima ha successivamente risposto con immediatezza alla dedica e sul web sono tutti rimasti sbalorditi in senso positivo da uno scatto, considerato intimo e commovente. La dedica è arrivata in un giorno davvero importante per, che non poteva certamente essere più felice di così. Nella vita dici sono state altre donne prima di? Ennesima provocazione tra i commenti al post da parte di un profilo senza foto a cui la moglie di...

millemilia : @elsstae ma amore gigante grazieeee ????????? e assolutamente SI mi prendo questo abbraccio virtuale sperando di farlo… - lil_bunnyJK : Namjoon è il gigante buono, grande e grosso e poi diventa mini quando festeggia e canta la canzoncina per il suo co… - alistheme : namjoon che ci fa vedere che è felice e sta festeggiando fin troppo importante per me <3 si merita tutto l'amore de… - lcvingjm : RT @URMVTEAR: alla persona che mi trasmette calma e serenità, che ama l’arte e la lettura tanto quanto me. al mio gigante buono, president… - feliciaconlac : RT @URMVTEAR: alla persona che mi trasmette calma e serenità, che ama l’arte e la lettura tanto quanto me. al mio gigante buono, president… -