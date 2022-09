US Open, trionfa la filippina Eala: un successo storico... con l'aiuto di Nadal (Di domenica 11 settembre 2022) Anche le Filippine possono festeggiare un successo in uno Slam in singolare. E' merito di Alexandra Eala che ha trionfato allo US Open in singolare femminile battendo in finale 62 64 la ceca Lucie ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Anche le Filippine possono festeggiare unin uno Slam in singolare. E' merito di Alexandrache hato allo USin singolare femminile battendo in finale 62 64 la ceca Lucie ...

