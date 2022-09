Serie C/girone C seconda giornata due calci d’angolo consentono al Crotone di battere il Monopoli. Doppietta del difensore Golemic (Di domenica 11 settembre 2022) Crotone 2 Monopoli 0 Marcatori: 17°-37° Golemic Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Awua, Petriccione (Vitale), Tribuzzi (Giannotti), Chirico’ (Pannitteri), Gomez (Tumminello), Kargbo (Panico), All. Nardecchia (Lerda squalificato) Monopoli (4-4-2): Avogadri, Falbo, Bizzotto, Fornasier (De Santis), Starita (Rolando), Piccinni (De Risio), Simeri, Montini, Vasallo. Manzari, Viteritti. All. Laterza Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Davide Conti – Simone Biffi. Quarto giudice: Fabrizio Raimondi di Palermo Ammoniti: Tribuzzi, Giannotti Angoli: 11 a 8 per il Monopoli Recupero: 3 e 3 minuti Prima nota positiva il ritrovato pubblico dell’Ezio Scida che si è riappacificato con la propria squadra con un continuo incitamento dall’inizio alla ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 settembre 2022)0 Marcatori: 17°-37°(4-3-3): Branduani, Calapai,, Cuomo, Giron, Awua, Petriccione (Vitale), Tribuzzi (Giannotti), Chirico’ (Pannitteri), Gomez (Tumminello), Kargbo (Panico), All. Nardecchia (Lerda squalificato)(4-4-2): Avogadri, Falbo, Bizzotto, Fornasier (De Santis), Starita (Rolando), Piccinni (De Risio), Simeri, Montini, Vasallo. Manzari, Viteritti. All. Laterza Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Davide Conti – Simone Biffi. Quarto giudice: Fabrizio Raimondi di Palermo Ammoniti: Tribuzzi, Giannotti Angoli: 11 a 8 per ilRecupero: 3 e 3 minuti Prima nota positiva il ritrovato pubblico dell’Ezio Scida che si è riappacificato con la propria squadra con un continuo incitamento dall’inizio alla ...

