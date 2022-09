Sasha Banks: “ (Di domenica 11 settembre 2022) Mercedes Vernando, alias Sasha Banks, è stata vista accanto a Naomi, attraversare la passerella della “New York fashion”. Parrebbe avere una agenda fitta di impegni da quando ha abbandonato la WWE. Tanto che, in una intervista a “Ahch-to-Radio”, ha parlato dei suoi prossimi ruoli nel mondo dell’intrattenimento, della musica e di Hollywood. Ciò allontana l’ipotesi di un suo ritorno nell’immediato, nonostante le cose in WWE siano cambiate molto dal suo allontanamento. Una donna “in carriera” Nella suddetta intervista, la Banks ha parlato delle sue capacità, dei suoi impegni e dei suoi obiettivi: “Ci sono molte cose che sto creando in questo momento… Sono una attrice, una produttrice, una scrittrice e una straordinaria intrattenitrice. In tutti questi ambienti sto facendo delle cose. Dovete solo restare collegati. Hai un ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Mercedes Vernando, alias, è stata vista accanto a Naomi, attraversare la passerella della “New York fashion”. Parrebbe avere una agenda fitta di impegni da quando ha abbandonato la WWE. Tanto che, in una intervista a “Ahch-to-Radio”, ha parlato dei suoi prossimi ruoli nel mondo dell’intrattenimento, della musica e di Hollywood. Ciò allontana l’ipotesi di un suo ritorno nell’immediato, nonostante le cose in WWE siano cambiate molto dal suo allontanamento. Una donna “in carriera” Nella suddetta intervista, laha parlato delle sue capacità, dei suoi impegni e dei suoi obiettivi: “Ci sono molte cose che sto creando in questo momento… Sono una attrice, una produttrice, una scrittrice e una straordinaria intrattenitrice. In tutti questi ambienti sto facendo delle cose. Dovete solo restare collegati. Hai un ...

