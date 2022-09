Pagelle Lecce Monza | Super Gonzalez e decisive le parate Di Gregorio – VOTI

(Di domenica 11 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: DiFLOP: Caprari, Molina(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Pongracic 6, Baschirotto 6.5, Pezzella 6.5 (63? Gallo 6); Bistrovic 5.5 (82? Askildsen S.V.), Hjulmand 5.5, Helgason 5.5 (46?7.5); Banda 6.5, Ceesay 6.5 (63? Colombo 6), Di Francesco 6 (76? Rodriguez 6)(3-5-2): Di7.5; Marlon 6, Pablo Marì 6, Izzo 6; Birindelli 5.5 (46? Molina 5.5), ...

tuttomonza : Lecce-Monza, le pagelle: Di Gregorio il migliore, lampo di Sensi - Fantacalcio : ? FISCHIO FINALE DI #BolognaFiorentina, #LecceMonza, #SassuoloUdinese ? Cronache, tabellini e (a breve) voti uffic… - zazoomblog : Pagelle Lecce-Monza 1-1: voti e tabellino Serie A 2022-2023 - #Pagelle #Lecce-Monza #tabellino - sportface2016 : #LecceMonza: le pagelle e i voti del match #SerieA - LecceCalcio : Lecce-Monza 1-1: vota le pagelle dei tifosi - -

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Monza Ledei protagonisti del match trae Monza, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sensi, Banda FLOP: Birindelli, Di Francesco VOTI Al ...... in un mese dalla contestazione alla notte magica contro il Liverpool Ledi Napoli - ...45 Fiorentina 0 Fine 0 Napoli Mercoledì 31 Agosto 2022 - 20:45 Napoli 1 Fine 1Sabato 3 Settembre ... Pagelle Lecce Monza: TOP e FLOP del match - VOTI I giallorossi giocano un match dai due volti, ma avrebbero meritato certamente i tre punti. Date i vostri voti ai singoli nelle pagelle dei tifosi.Napoli-Spezia, match valido per la 6a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Giacomo Raspadori all'89'. La gara è stata arbitrata da Alberto Santoro dell ...