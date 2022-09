Ore 14 torna su Rai 2 con Milo Infante: cronaca, inchieste e attualità (Di domenica 11 settembre 2022) E’ tempo di ripartire anche per Rai 2 con la nuova programmazione del pomeriggio. Ore 14 il programma di Milo Infante confermatissimo nel pomeriggio della rete e si riparte il 12 settembre, dopo l’edizione di successo dello scorso anno. inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale: torna da lunedì 12 settembre alle 14 in diretta su Rai 2, dal rinnovato studio Tv2 di Milano, l’appuntamento quotidiano con “Ore 14”, la trasmissione ideata e condotta da Milo Infante. Il programma si propone di accendere un faro sui principali avvenimenti grazie agli inviati e ai collegamenti in diretta su tutto il territorio nazionale che – nel rispetto di un’informazione corretta e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) E’ tempo di ripartire anche per Rai 2 con la nuova programmazione del pomeriggio. Ore 14 il programma diconfermatissimo nel pomeriggio della rete e si riparte il 12 settembre, dopo l’edizione di successo dello scorso anno., attraverso l’analisi del fatto del giorno e il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale:da lunedì 12 settembre alle 14 in diretta su Rai 2, dal rinnovato studio Tv2 di Milano, l’appuntamento quotidiano con “Ore 14”, la trasmissione ideata e condotta da. Il programma si propone di accendere un faro sui principali avvenimenti grazie agli inviati e ai collegamenti in diretta su tutto il territorio nazionale che – nel rispetto di un’informazione corretta e ...

