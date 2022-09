“Non doveva farlo”. Selvaggia Lucarelli a bomba su Francesco Totti dopo le parole su Ilary (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo le parole dell’ex Pupone ecco che nella polemica entra anche Selvaggia Lucarelli. L’intervista che il campione ha rilasciato al Corriere della Sera non è piaciuta alla giornalista che ha attacco con un post su Twitter. Selvaggia, del resto, è una che non fa sconti e non era stata meno morbida con Ilary quando, in estate, il caso era esploso. “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda”. “Però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022)Blasi,ledell’ex Pupone ecco che nella polemica entra anche. L’intervista che il campione ha rilasciato al Corriere della Sera non è piaciuta alla giornalista che ha attacco con un post su Twitter., del resto, è una che non fa sconti e non era stata meno morbida conquando, in estate, il caso era esploso. “A me spiace perperché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda”. “Però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti ...

