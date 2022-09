Morto a Madrid Javier Marias | lo scrittore spagnolo aveva 70 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) LoMarías èquesta mattina (11 settembre) a70ed era conosciuto per i suoi romanzi: da Corazón tan blanco fino a Todas las almas e Tomás Nevinson. Lo riportano i media spagnoli fra cui El País, di cuiera collaboratore.esordito nel 1971, a 19, con Los dominios del lobo. Èalla Clínica Quirón dia causa di problemi derivati da una polmonite bilaterale causata dal Covid, che lo ha tenuto in ospedale per diversi mesi. Il 14 agosto, la famiglia dellodiffuso una breve nota attraverso il dipartimento di comunicazione del gruppo editoriale di Marías, Penguin Random House, spiegando che ...